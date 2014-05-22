четверг, 22 мая 2014 г.

Тапочки-следки крючком.Тунисское вязание.МК.

Красивые тапочки-следки вяжутся крючком тунисским вязанием.Описание на турецком и оригинал МК -  http://suzanhobi.blogspot.ru/2013/03/karanfil-modeli-tunus-isi-patigimin.html. Я добавила свои краткие пояснения к процессу вязания.
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Для вязания  тапочек нам понадобится пряжа четырёх цветов и длинный тунисский крючок или обычный крючок с длинной ровной ручкой.
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Набираем  основным цветом 22 воздушные петли-это примерно 37-38й размер ноги.

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Провязываем 4 ряда и начинаем вывязывать цветок,добавив в вязание нужные цвета .

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Вывязываем весь цветок.

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Провязываем основным цветом ещё 4 ряда.Одна боковинка нашего тапка готова.

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Теперь приступаем к вывязыванию мыска.Вяжем первый ряд розовой нитью-22 петли.
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Далее мы начинаем делать убавки.Белым цветом набираем 20 петель и поднимаем две петли из петель предыдущего ряда.

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Провязываем их вместе.
Таким образом у нас каждый следующий ряд будет на одну петлю меньше.
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Убавляем мысок,пока у нас не останется 8 петель.

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Дальше нам нужно набрать 22 петли по краю нашего уголка.

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И снова делаем убавки в каждом ряду.

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Убавляем,пока у нас не останется 7 петель.
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Теперь переходим к вязанию третьей части мыска.Снова набираем 22 петли и дальше вяжем укороченные ряды как вязали ранее.
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Весь мысок состоит из трёх треугольников,связанных укороченными рядами.
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И снова у нас на крючке набрано 22 петли-начинаем вязать вторую боковинку нашего следка.Вяжем её симметрично первой половинке.
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Вязание без убавок.

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Провязываем 4 ряда основным цветом.
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Не забываем связать розовую полоску,чтобы количество рядов было одинаково на обеих боковинках следка.
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Вот так выглядит верхняя часть следка.

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Всего мысок состоит из 49 рядов.
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Теперь начинаем вязать подошву.Набираем в кромочные петли 9-ти центральных рядов петли для начала вязания.
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Поднимаем следующую 10 петлю
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10я и 9я -две вместе  и далее вяжем весь ряд.

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Провязав 9 центральных петель добавляем петлю справа.

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И провязываем 2 вместе.

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Таким образом,добавляя по одной петле то слева,то справа,мы вяжем всю подошву.Её ширина равняется 9ти петлям.

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Теперь начинаем вязать пятку.Постарайтесь максимально ровно связать подошву,что бы на пятке не образовались заломы.
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Помогаем себе крючком и продолжаем вязать пятку так же,как и подошву-добавляя петли слева и справа.Ширина пятки не меняется-9 петель.

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3.
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Вот и готов весь тапок.Второй тапок вяжется аналогично.

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Осталось только обвязать верх тапочка.

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Тапочек готов-можно носить!

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