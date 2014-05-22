Тапочки-следки крючком.Тунисское вязание.МК.

Красивые тапочки-следки вяжутся крючком тунисским вязанием.Описание на турецком и оригинал МК - http://suzanhobi.blogspot.ru/2013/03/karanfil-modeli-tunus-isi-patigimin.html. Я добавила свои краткие пояснения к процессу вязания.
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Для вязания тапочек нам понадобится пряжа четырёх цветов и длинный тунисский крючок или обычный крючок с длинной ровной ручкой.
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Для вязания тапочек нам понадобится пряжа четырёх цветов и длинный тунисский крючок или обычный крючок с длинной ровной ручкой.
Провязываем основным цветом ещё 4 ряда.Одна боковинка нашего тапка готова.
Теперь приступаем к вывязыванию мыска.Вяжем первый ряд розовой нитью-22 петли.
Теперь приступаем к вывязыванию мыска.Вяжем первый ряд розовой нитью-22 петли.
Далее мы начинаем делать убавки.Белым цветом набираем 20 петель и поднимаем две петли из петель предыдущего ряда.
Убавляем,пока у нас не останется 7 петель.
Теперь переходим к вязанию третьей части мыска.Снова набираем 22 петли и дальше вяжем укороченные ряды как вязали ранее.
Теперь переходим к вязанию третьей части мыска.Снова набираем 22 петли и дальше вяжем укороченные ряды как вязали ранее.
Весь мысок состоит из трёх треугольников,связанных укороченными рядами.
И снова у нас на крючке набрано 22 петли-начинаем вязать вторую боковинку нашего следка.Вяжем её симметрично первой половинке.
Провязываем 4 ряда основным цветом.
Не забываем связать розовую полоску,чтобы количество рядов было одинаково на обеих боковинках следка.
Всего мысок состоит из 49 рядов.
Теперь начинаем вязать подошву.Набираем в кромочные петли 9-ти центральных рядов петли для начала вязания.
Таким образом,добавляя по одной петле то слева,то справа,мы вяжем всю подошву.Её ширина равняется 9ти петлям.
Теперь начинаем вязать пятку.Постарайтесь максимально ровно связать подошву,что бы на пятке не образовались заломы.
Помогаем себе крючком и продолжаем вязать пятку так же,как и подошву-добавляя петли слева и справа.Ширина пятки не меняется-9 петель.
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